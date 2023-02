Turquie, Syrie : une minute de recueillement avant OL - Lens

Suite aux tragiques événements survenus en Turquie et en Syrie, la LFP a choisi de rendre hommage aux victimes. Une minute de recueillement sera observée sur tous les terrains de L1 et L2 dont OL - Lens.

Chaque événement tragique à travers le globe nous rappelle que 90 minutes d’un match ne sont finalement que du football et qu’il y a plus grave dans la vie. Lundi, la Turquie et la Syrie ont été frappés par un séisme d’une magnitude de 7,8. Le cap de 22 000 personnes décédées a été franchi ces dernières heures tandis que les secours sont toujours à la recherche de possibles survivants. Le championnat turc s’est mis en pause après cette tragédie tandis que des joueurs viennent en aide à leur manière aux rescapés.

Face à cet évènement meurtrier, la LFP a décidé de rendre hommage aux victimes durant le week-end. "En hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, tous les coups d’envoi des matches de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT seront précédés ce week-end par une minute de recueillement", a annoncé la Ligue de Football Professionnel, vendredi.

Dimanche, les plus de 50 000 spectateurs attendus au Parc OL pour la réception du RC Lens observeront donc une minute de silence ou d’applaudissements avant le coup d’envoi.