Ligue des champions féminine : les dates d’OL - Chelsea fixées

Amandine Henry lors d’OL – Chelsea en 2019 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour les quarts de Ligue des champions féminine, l’OL affrontera Chelsea. Le match aller à Décines a été fixé au 22 mars à 18h45.

Ce sera Chelsea. Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions féminine a rendu son verdict vendredi en début d’après-midi et l’OL devra se sortir du piège londonien. Quelques heures après ce tirage, Sonia Bompastor a livré son sentiment et estimé que n’importe quel tirage aura forcément été compliqué en finissant deuxième lors de la phase des poules. Cette place dans le chapeau 2 a également pour conséquence de devoir recevoir pour le match aller et les dates de ce quart de finale sont tombées.

Les coéquipières de Wendie Renard retrouveront Kadeisha Buchanan le 22 mars à 18h45 du côté du Parc OL pour la manche aller de cette double confrontation. Les Fenottes prendront ensuite la direction de Londres une semaine plus tard. Le retour à Stamford Bridge a été fixé le 30 mars à 21h avec, on l'espère, une qualification pour le dernier carré à la clé.