OL - Ligue des champions : Bompastor réagit au tirage de Chelsea

Pour les quarts de finale de Ligue des champions, l’OL affrontera Chelsea. Avec un premier match aller au Parc OL, la mission s’annonce difficile, mais pas insurmontable.

En terminant deuxième de son groupe, l’OL savait à quoi s’attendre pour le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. Il y aurait forcément du lourd au programme même si Wolfsburg représentait peut-être une proie plus abordable que le FC Barcelone et Chelsea. Ce sont finalement les Londoniennes qui viendront à Décines pour le match aller au Parc OL le 21 ou 22 mars prochain. Quelques minutes après le tirage, Sonia Bompastor a livré son sentiment sur cette affiche en perspective.

"Chelsea a un effectif de haut niveau avec des joueuses talentueuses, mais surtout une profondeur dans l’effectif. On retourne à Londres, ça nous avait plutôt bien réussi contre Arsenal. On va jouer dans un beau stade qu’est Stamford Bridge donc c’est quelque chose d’intéressant aussi et qui va donner une belle affiche."

Un match différent de l'été dernier

Les Fenottes espèrent arriver à Londres avec un petit avantage suite au match aller à domicile. Ce sera la première fois depuis la saison 2018-2019 que les deux formations s’affrontent en Ligue des champions. La demi-finale d’alors avait tourné en faveur de l’OL et le club lyonnais espère bien revivre pareil moment fin mars. Cette double confrontation sera l’occasion de "retrouver Kadeisha (Buchanan) aussi, donc il y a beaucoup d’éléments qui sont excitants et positifs."

Avec un petit avantage psychologique lié à la pré-saison estival. Lors de l’International Women’s Champions Cup, les Lyonnaises avaient fait "preuve de mental pour revenir au score et se qualifier aux tirs au but. On va prendre certaines images de ce match pour préparer." Mais comme l’a dit Sonia Bompastor, cela remonte déjà à loin et les effectifs ont évolué depuis.