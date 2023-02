OL : trois Fenottes appelées avec les U23 françaises

Perle Morroni, Alice Sombath et Ines Benyahia à l’entraînement, le 22 juillet 2022 (@oetl)

Pour la double confrontation amicale contre les Etats-Unis, Alice Sombath, Vicky Becho et Inès Benyahia ont été retenues avec les U23 de l'équipe de France. Les deux rencontres auront lieu le 17 et 20 février.

Le programme international des joueuses de l’OL continue petit à petit de s’allonger et pas seulement dans les sélections A. Trois nouvelles joueuses de l’effectif de Sonia Bompastor viennent d’être appelées pour cette trêve internationale de février. Pendant que les Bleues de Wendie Renard et Delphine Cascarino disputeront le Tournoi de France, trois Fenottes auront rendez-vous avec les U23 françaises. Grégoire Sorin a dévoilé une liste de 20 joueurs dans laquelle se trouvent Alice Sombath, Vicky Becho et Inès Benyahia.

Les trois Lyonnaises s’envoleront pour Paris lundi pour ensuite rejoindre le centre de Clairefontaine mardi avec un stage d’une semaine au sein des infrastructures du Centre National de football. Au milieu de ce stage, les U23 disputeront deux matchs amicaux, à chaque fois contre les Etats-Unis. La première rencontre aura lieu le vendredi 17 février (15h) et la seconde le lundi 20 février (11h).