Ayant prolongé durant l’été, Rayan Cherki avait signé un nouveau contrat d’un an plus une en option. Cette dernière devait se débloquer suivant certains critères de performances qui seront bientôt atteints.

Entre Rayan Cherki et l’OL, l’histoire est-elle faite pour durer ? Le dossier du jeune Lyonnais avait donné de sacrés maux de tête à la direction lyonnaise à la fin de la saison dernière. En fin de contrat en juin 2023, Jean-Michel Aulas n’avait cessé de tenter de séduire tout en mettant la pression au clan pour parvenir à un accord pour un nouveau bail. Après des semaines de tractations, Cherki avait annoncé sa prolongation à la sortie du match contre l’AJ Auxerre au début de la saison. Le pur produit du centre de formation, à la recherche de stabilité mais aussi de garanties sportives, avait prolongé pour une saison, plus une en option. Souhaitant faire partie du projet OL, cette option devait avant tout servir à voir si Rayan Cherki était bien un élément du futur ou non avec un temps de jeu en hausse.

Un contrat jusqu'en 2025 qui soulage l'OL

Sur la première partie de saison, on ne peut pas forcément dire que le Lyonnais a vraiment pris une place importante bien que dans la rotation mais depuis la trêve hivernale, c’est une toute autre histoire. Enfin installé dans le coeur du jeu de l’OL, Cherki enchaîne les titularisations et commence à être de plus en plus décisif. Il a la confiance de Laurent Blanc qui n’hésite pas à manier le bâton et la carotte pour pousser son joueur à donner plus. En attendant que Cherki explose complètement et gagne en régularité, l’année en option signée durant l’été serait proche d’être levée suite au nouveau temps de jeu d’après L’Equipe. Une bonne nouvelle pour l’OL qui aurait désormais son joueur, courtisé durant l’hiver par le PSG, sous contrat jusqu’en juin 2025.