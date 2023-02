OL - Lille : "Un des meilleurs matchs" de Cherki estime Blanc

Une nouvelle fois buteur, Rayan Cherki a grandement participé à la qualification de l'OL en quarts de finale de la Coupe de France. Pour Laurent Blanc, le Gone a réalisé l'une de ses meilleures performances.

Cela fait désormais six titularisations de suite pour Rayan Cherki avec l'Olympique lyonnais. Depuis la reprise de la compétition fin décembre, le milieu offensif a vu son temps de jeu progresser à vitesse grand V. Dernièrement, Laurent Blanc l'a installé en numéro 10, derrière les deux attaquants que sont Alexandre Lacazette et Bradley Barcola.

Une marque de confiance que le principal intéressé commence à bien rendre à son entraîneur, à l'image de sa performance contre Lille mercredi en 8es de finale de la Coupe de France. "Je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs. Je suis assez satisfait car ce n'était pas facile, il y avait de très bons adversaires en face qui étaient costauds physiquement, a observé le technicien français. Techniquement, il leur a posé des problèmes, que ce soit à droite ou dans l'axe."

"Défensivement, il est en net progrès"

En plus de sa palette habituelle, le footballeur de 19 ans trouve de plus en plus le chemin des filets, comme il l'a fait face au LOSC et auparavant à Troyes (1-3). "Il a été efficace. J'espère, et avec lui je prends des pincettes, qu'il comprend ce qu'on veut lui dire. A ce poste, dans cette catégorie de joueur qu'il veut être, il doit être décisif. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, à la sortie, les statistiques restent les statistiques. S'il marque des buts, on va commencer à le voir différemment. Il le mérite car il travaille beaucoup, a souligné Laurent Blanc. Défensivement, il est en net progrès."

Sur une pente ascendante, Cherki est encore loin d'avoir atteint le niveau auquel il se destine. Mais ses dernières sorties sont encourageantes, même si celle face à l'ESTAC était très quelconque avant sa réalisation. On sent malgré tout qu'il "est sur la bonne voie, comme l'a expliqué son coach. Il fait davantage ce que réclame le jeu." A lui de poursuivre sur ce chemin.