OL : Jeffinho a repris l’entraînement avant Lens

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, Jeffinho soignait une blessure à la cheville depuis. L’ailier brésilien a participé à la séance collective, deux jours avant Lens.

Il avait annoncé être dans la dernière ligne droite de sa rééducation lors de sa présentation à la presse et Jeffinho n’avait pas menti. Une semaine après avoir été officiellement présenté comme un nouveau joueur de l’OL, l’ailier brésilien a participé à la séance collective des Lyonnais ce vendredi, accompagné par ses deux compatriotes Henrique et Thiago Mendes sur le terrain d’entraînement de Décines. Il avait déjà pris part à l’entraînement jeudi mais au lendemain de la qualification en Coupe de France, le groupe était restreint. Ce vendredi, ils étaient 18 en plus des trois gardiens à deux jours de la réception de Lens en Coupe de France.

Jeffinho est présent pour cet entraînement à deux jours de la réception de Lens #OL pic.twitter.com/7SMEZsJ7qq — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 10, 2023

Comme avant Lille, Alexandre Lacazette s’est contenté d’exercices en salle en compagnie de Malo Gusto, touché aux ischios en coupe. Le groupe a d’ailleurs rapidement été divisé en deux avec d’un côté 14 joueurs renforcés par Franck Passi, Ludovic Giuly et Claudio Caçapa pour des toros dans la bonne humeur et de l’autre des joueurs en récupération. En plus de Dejan Lovren, habitué de ces séances individualisées, Houssem Aouar a enchaîné les tours de terrains avec Antonin Da Fonseca, le responsable de la performance à l’OL. Ayant pas mal couru mercredi, Maxence Caqueret et Johann Lepenant ont eux rejoint Lovren dans sa routine avant de prendre le chemin de la salle d’exercice en intérieur.