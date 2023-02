Blessé depuis son arrivée, Jeffinho a repris l’entraînement collectif depuis deux jours. Néanmoins, Laurent Blanc ne veut pas se précipiter même s’il n’exclut pas de le convoquer dimanche contre Lens.

Ce fut la bonne surprise de l’entraînement collectif ouvert en partie à la presse vendredi matin. Dix jours après son arrivée à l’OL, Jeffinho a fait ses premiers pas avec ses nouveaux coéquipiers. Ayant repris l’entraînement jeudi, l’ailier brésilien, guidé par Thiago Mendes et Henrique, en a donc terminé avec sa blessure à la cheville. Lors de sa présentation, il avait mis en avant un court délai avant de le voir retrouver les terrains et c’est désormais chose faite.

Avec l’entraînement de samedi en plus de deux de la semaine, l’ailier peut-il être apte à faire ses débuts contre Lens, dimanche (20h45) ? Laurent Blanc s’est montré plutôt clair sur la question, estimant que son joueur n’avait pas le rythme pour démarrer un match. "Il est apte à jouer au football, mais est-il apte à jouer un match de première division ? Je ne crois pas. Il n’est pas impossible que je le prenne sur le banc, mais je pense qu’il va falloir attendre un petit peu, c’est préférable. Est-il prêt pour jouer ? Je vous dis que non."

En plus de revenir à peine d’une blessure à la cheville, Jeffinho doit s’acclimater à un nouveau club mais surtout retrouver du rythme. Quand Laurent Blanc avait besoin de joueurs prêts à rendre service de suite comme Amin Sarr, le Brésilien n’a plus joué depuis le 13 novembre dernier. Soit presque trois mois jours pour jours. On comprend mieux la patience demandée par le coach lyonnais.