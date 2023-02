A l'issue de la victoire 2 à 1 contre Lens dimanche, Dejan Lovren a noté le beau visage affiché par l'OL dans l'état d'esprit.

Il était loin d'être écrit que l'OL allait redresser la barre après une première partie de championnat ratée, mais il est peut-être en train d'inverser la tendance. En quelques jours, et même un peu plus (il est invaincu depuis le 14 janvier), il a montré des capacités qu'on ne retrouvait pas auparavant.

Symbole de ce renouveau, Dejan Lovren, a apprécié l'attitude de ses partenaires lors du succès face à Lens (2-1). "C'était beaucoup mieux, on peut parler avec le sourire. C’était une bonne semaine, mais sans la victoire ce (dimanche) soir, elle ne l’aurait pas été. On a fait un match exceptionnel dans l’état d’esprit du début à la fin, c’était du haut niveau et j’aime beaucoup cette performance. J'espère qu'on pourra garder cela. L’état d’esprit, c’est une chose, mais il nous faut surtout cette constance dans les matchs. Les hauts et les bas, ça ne marche pas, a rappelé le défenseur. Il faut garder un haut niveau et on l’a bien fait cette dernièrement. J’espère qu’on a compris ce dont on a besoin, tout commence déjà sur le terrain d’entraînement."

"Il faut travailler"

Le rôle de l'internationale croate est déterminant, notamment auprès de ses coéquipiers les moins âgés. "Je suis là pour aider les jeunes joueurs, leur parler, donner des conseils afin de partager mon expérience, a-t-il expliqué. Parfois ça fonctionne, parfois non, mais là, je pense qu'ils ont compris ce dont on a besoin. Castello (Lukeba) et Sinaly (Diomandé) ont bien joué, je suis content pour tout le monde. L'atmosphère dans le vestiaire, c'est déjà beaucoup mieux puisque lorsque tu gagnes, le groupe a le sourire. Pour conserver ça, il faut travailler, ce n'est pas juste une fois, sur une rencontre."

Car comme il l'a confié, "c'est impossible de remporter chaque affiche. Toutefois, on peut donner le maximum sur la pelouse."

Un petit voile noir s'est néanmoins invité à la fête avec la sortie prématurée du capitaine Alexandre Lacazette. "J’espère juste qu’Alex n’est pas trop blessé, il est important pour nous, a déclaré Lovren. Il a fait une belle semaine et marqué pas mal de buts récemment. Mais Amin (Sarr) et Moussa (Dembélé) ont fait une bonne entrée. Eux aussi peuvent se créer des occasions."

"Cherki est un joueur techniquement exceptionnel"

Certes, les deux attaquants ont eu plusieurs situations pour inscrire le troisième but, mais ils ont buté à chaque fois sur le portier adverse. C'est finalement Rayan Cherki qui a été le grand bonhomme de la soirée. "Ah Rayan, c’est un grand talent, un joueur techniquement exceptionnel, puissant aussi. S’il bosse bien, il peut faire une grande carrière, s'est exclamé l'ancien membre de l'équipe de Liverpool. Pour cela, il faut être au top, y compris à chaque entraînement. Mais on lui parle, et je suis aussi là pour ça (rires)."