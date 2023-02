OL : duel franco-danois ce mercredi pour trois Fenottes

Wendie Renard pour la premier entraînement des Bleues en Angleterre pour l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A l’occasion de la première journée du Tournoi de France, les Bleues affrontent le Danemark à Laval ce mercredi (21h20). Une opposition qui mettra aux prises trois Lyonnaises avec Wendie Renard et Delphine Cascarino d’un côté, Signe Bruun de l’autre.

En bonne capitaine, elle s’est présentée à la presse mardi. A la veille de l’entrée en lice des Bleues au Tournoi de France, Wendie Renard a pris la parole notamment pour revenir sur la sélection de Kheira Hamraoui, un an après son dernier rassemblement et toute l’affaire qui a pu entourer l’ancienne milieu de l’OL. Un sujet extra-sportif qui n’est pas vraiment le terrain de jeu préféré de Renard qui préfère se concentrer sur le terrain. Cela tombe bien, il y a un match ce mercredi soir (21h10) à Laval. L’équipe de France affronte le Danemark pour son premier match dans ce tournoi amical qui réunit également la Norvège, sans Ada Hegerberg, et l’Uruguay.

Pour ce premier rendez-vous, Wendie Renard, orpheline de Griedge Mbock depuis le mois de septembre, sera logiquement titulaire et avec le brassard de capitaine. Elle devrait être accompagnée par Delphine Cascarino qui devrait occuper le couloir gauche de l’attaque française aux côtés de Kadidiatou Diani notamment. Les deux Françaises ne seront pas les seules Lyonnaises représentées à Laval puisque Renard devrait livrer un duel avec Signe Bruun, à la pointe de l’attaque danoise.