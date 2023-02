Porté aux nus depuis un an, Castello Lukeba a vécu un mois de janvier compliqué entre blessure et mise sur le banc. Le défenseur de l’OL accepte cette concurrence et promet un autre visage dans les semaines à venir.

Il est peut-être celui qu’on voyait le moins finir sur le banc de touche. Depuis sa prise de pouvoir, Castello Lukeba était devenu indispensable, un patron défensif même du haut de ses 19 ans. Seulement, la machine s’est enrayée ces dernières semaines avec une blessure au mollet qui l’a laissé sur le flanc pendant deux matchs. 180 minutes qui ont été suffisantes pour Laurent Blanc pour le mettre ensuite sur le banc au moment de son retour.

S’il a profité du passage à trois centraux contre Lens, Castello Lukeba est désormais soumis à la concurrence de Sinaly Diomandé, à son avantage ces dernières semaines. "Quand je suis revenu, il y avait une équipe qui avançait bien quand je n’étais pas là. La concurrence fait partie du football et ça nous permet de tous nous tirer vers le haut, a déclaré le jeune défenseur mercredi. C’est une bonne chose et c’est à moi de continuer à travailler."

Interrogé sur la question après Lille, Laurent Blanc avait mis en avant la concurrence et le train qui passait et qui n’attendait pas. Une méthode pour pousser son joueur à en donner plus et le message semble avoir été passé. S’il "n’a pas eu de discussions avec le coach", Castello Lukeba est conscient des efforts à faire pour redevenir indispensable.

Lukeba veut profiter de l'arrivée de Lovren

À 19 ans, le défenseur central a encore du temps devant lui, mais il était forcément attendu dans cette deuxième saison en professionnels, toujours compliquée après l’éclosion. "La saison de confirmation est toujours un peu difficile, on me l’avait dit, mais il faut la vivre pour la ressentir (sourires). J’ai quand même progressé sur pas mal de domaine, mais je veux montrer un meilleur visage que la première partie de saison."

Pour retrouver le niveau qui était le sien et redevenir indispensable malgré les dires de son coach, Lukeba compte bien s’appuyer sur l’arrivée de Lovren. En seulement un mois et demi, l’international Espoir assure avoir déjà beaucoup appris "au quotidien et ce n’est que bénéfique. Sa mentalité, son professionnalisme, il s’occupe très bien de son corps que ce soit avant ou après les entraînements. C’est un leader, il dégage quelque chose de positif et une grande sérénité."