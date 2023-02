Avec Laurent Blanc, les jeunes ont trouvé à qui parler

Depuis son arrivée à l’OL, Laurent Blanc doit faire avec un effectif jeune. Après des débuts compliqués, l’entraîneur lyonnais semble avoir trouvé la bonne formule pour tirer le meilleur de ces jeunes joueurs.

Ce mercredi, les supporters ne pourront pas l’entendre reprendre quelques contrôles ratés ou manque de d’intensité sur certains exercices. On pourrait l’appeler le père fouettard, mais Laurent Blanc, qui soigne une pneumopathie, est bien loin de cette image-là. Ce serait d’ailleurs mal connaitre le personnage pour le réduire à ça. Pourtant, depuis quatre mois, l’entraîneur français commence petit à petit à apporter sa touche et mettre sa patte dans le management. Depuis ses débuts dans le coaching, il est réputé pour être proches de ses joueurs, tout en leur laissant un brin d’autonomie.

Cette tactique n’a pas forcément marché à l’OL, d’autant plus que Blanc est confronté à un effectif jeune. Peut-être la première fois sa carrière, bien qu’il martèle "avoir lancé des jeunes comme Saivet ou Sertic à Bordeaux". Seulement, ces derniers n’avaient pas à jouer les premiers rôles chez les Girondins, des Gourcuff ou Chamakh prenant la pleine lumière. À l’OL, tout est différent, même si Blanc a conservé cette main de fer dans un gant de velours. "Il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Il le faisait parce qu’il avait des Ibrahimovic, des Thiago Motta, des Matuidi, des joueurs solides qui pouvaient tenir un vestiaire, note un confrère suiveur du PSG à l’époque du Cévenol. Je ne suis pas sûr qu’à Lyon, il a opté pour la même stratégie vu le manque de leaders."

Blanc a trouvé le bon curseur avec Cherki

Plus que les leaders, c’est la proportion toujours plus grande à voir des jeunes de l’Académie ou de l’extérieur (Lepenant, Kumbedi) à être responsabilisés à l’OL. Blanc a dû s’adapter, lui qui aime rappeler sur le ton de l'humour la jeunesse de son groupe, mais a renforcé encore un peu plus son désir "d’avoir une relation et un contact avec les joueurs. J’ai besoin de discuter, de les apprécier" comme il nous l’avait confié au début de son mandat. Non pas qu’il joue les papas poules ou les pères autoritaires, mais un entre-deux qui porte ses fruits désormais. L’exemple le plus marquant est forcément Rayan Cherki qui brille depuis le début de l’année 2023 et qui peut compter sur Laurent Blanc pour ne pas prendre la grosse tête. Comme un garde-fou, l’entraîneur lyonnais encourage son meneur qu’il a mis dans les meilleures dispositions tout en cherchant à le piquer et à lui en demander plus. Ou comment manier l’art du bâton et de la carotte.

"C’est un garçon amoureux du football, ce qui est déjà très bien, avait-il expliqué au début de l'année. Cela peut paraître paradoxal, mais c’est déjà bien, voire très bien. C’est un garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde est pratiquement unanime là-dessus. Il a beaucoup de talent, mais il faut l’utiliser à bon escient et l’utiliser pour le bien de l’équipe. Ce n’était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui."

Si les conférences de presse lui servent de tribunes publiques pour faire passer certains messages dans un franc-parler dont il a le secret, Laurent Blanc n’est pas du genre à prendre de gants même en privé, au contraire. "Il ne mâche pas ses mots pour en avoir discuté avec Rémy Vercoutre, avance Nicolas Puydebois. Quand Blanc a quelque chose à dire, que ce soit Lacazette, Cherki ou un autre, il dit ce qu’il a à dire avec son statut de champion du monde. Il est crédible et légitime." La légitimité, peut-être ce qui fait toute la différence par rapport à Peter Bosz auprès des jeunes.

Blanc les veut toujours en alerte

Même s’ils ne l'ont pas vu jouer de son temps de footballeur, les jeunes Lyonnais savent tous qui est Laurent Blanc, son passé, son palmarès. Quand il parle, on écoute et les messages d’efforts collectifs d’un jour passent bizarrement plus facilement avec un champion du monde et d’Europe. Ça n’empêche pas le coach d’être taquin avec ses jeunes pousses comme un père pourrait l’être avec ses enfants. Laurent Blanc n’est jamais le dernier pour lancer une pique à l’entraînement et communique beaucoup avec cette jeunesse. Il sait trop bien que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre et préfère prévenir avant que ce ne soit tard, quitte à surprendre dans ses prises de position.

Castello Lukeba en a fait l'expérience avec un statut de remplaçant lors de trois des quatre derniers matchs, lui l’intouchable depuis un an. Une aberration pour son entraîneur à seulement 19 ans et qui, indirectement, cherche à augmenter le curseur d’exigence de son défenseur avec une concurrence. Il faut bien évidemment des joueurs réceptifs à ces "critiques" mais Blanc ne cesse de louer la mentalité de ces jeunes. De quoi le pousser à ne cesser d’utiliser cette proximité et cette rigueur pour retrouver les sommets. Après quatre mois de cohabitation, cela semble fonctionner.