Jean-Michel Aulas (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Ce mercredi, l’OL Groupe a communiqué les résultats du premier semestre de l’exercice 2022-2023. Si le total des produits des activités est en hausse, l’excédent brut d’exploitation est négatif en raison notamment de l’absence de Coupe d’Europe.

Il n’y a pas que sur le terrain que l’absence de Coupe d’Europe se fait ressentir à l’OL. À niveau financier, ne pas jouer de compétitions européennes, même hors Ligue des champions, a forcément eu un impact sur les chiffres. Ce mercredi, l’OL Groupe a publié les résultats du premier semestre de l’exercice 2022-2023 et l’excédent brut d’exploitation (EBE) a subi de plein fouet cette non-qualification européenne. D’après le communiqué, l’impact de l’absence d’Europe s’élèverait à 15M€ sur ce premier semestre. Quand il était positif en décembre 2021 (14,7M€), l’EBE est dans le négatif douze mois plus tard (23,7M€) avec en plus la crise énergétique qui est venue se greffer, multipliant par 5 les charges en électricité.

Si la Coupe d’Europe a eu une incidence sur l’EBE, son impact a été moindre concernant le total des produits des activités. La billetterie n’a pas trop souffert des résultats en deçà de l’OL, réalisant même une augmentation de 12% par rapport à la même période en 2021. Le groupe se félicite d’ailleurs de "l’attractivité du club et de la marque OL, ainsi que de la qualité de ses infrastructures pour l’accueil d’évènement majeurs" et qui permettent au club, dont 77% des parts ont été cédées à John Textor le 19 décembre, de tenir la barre. En un an, le total des produits des activités a augmenté de 16%, soit 18,7M€ par rapport au premier semestre 2021-2022.