Ligue 1 : malgré sa bonne dynamique, l’OL a le 8e bilan en 2023

Sur une invincibilité de quatre matchs en championnat, l’OL se remet à rêver de l’Europe. Malgré ce bilan ne vient que contrebalancer la mauvaise entame de l’année 2023.

Comme une invitation à ne pas s’enflammer. Depuis quatre matchs, l’OL ne perd plus en championnat et reste même sur deux succès de suite. Avec les méformes de certains concurrents (Rennes, Lens) un peu plus haut, le club lyonnais se remet même à rêver d’Europe, avec seulement six points de retard sur la Ligue Europa Conférence. Ce n’est clairement pas l’objectif lyonnais du début de saison, mais chaque chose en son temps. Il y a encore quelques semaines, parler d’une qualification européenne par la Ligue 1 avait tout d’une mission presque irréalisable. Finalement, sans surprise, l’OL paye les pots cassés de ses non-matchs du début de l’année.

À seulement 3 points de l'Europe en 2023

Les trois victoires lors des quatre derniers matchs sont intervenues juste avant la fin du mercato hivernal et depuis sa fermeture. Avant cela, l’OL n’avait pris qu’un seul point en trois matchs. Défaits à domicile par Clermont et Strasbourg et tenus en échec à Nantes, les Lyonnais n’avaient pas attaqué l’année 2023 pied au plancher. Avant le déplacement à Auxerre (2 points en 7 matchs) vendredi, le club lyonnais affiche le 8e bilan après sept journées en 2023. Un classement qui correspond à sa position actuelle sur l’ensemble de la saison. Seulement, les 11 points glanés le placent à uniquement trois points de la 5e place contre six actuellement sur 23 journées. De quoi faire regretter encore un peu plus le faux pas contre Clermont notamment.

Le classement de la Ligue 1 en 2023

1 - AS Monaco : 17 points (5 victoires, 2 nuls en 7 matchs)

2 - Toulouse FC : 16 points (5 victoires, 1 nul, 1 défaite)

3 - OGC Nice : 16 points (5 victoires, 1 nul, 1 défaite)

4 - Olympique de Marseille : 16 points (5 victoires, 1 nul, 1 défaite)

5 - FC Nantes : 14 points (4 victoires, 2 nuls, 1 défaite)

6- Stade de Reims : 13 points (3 victoires, 4 nuls)

7 - LOSC : 12 points (3 victoires, 3 nuls, 1 défaite)

8 - Olympique Lyonnais : 11 points (3 victoires, 2 nuls, 2 défaites)

9 - Clermont Foot : 11 points (3 victoires, 2 nuls, 2 défaites)

10 - Paris Saint-Germain : 10 points (3 victoires, 1 nul, 3 défaites)

11 - RC Lens : 9 points (2 victoires, 3 nuls, 2 défaites)

12 - Stade Rennais : 9 points (3 victoires, 4 défaites)

13 - FC Lorient : 8 points (2 victoires, 2 nuls, 3 défaites)

14 - Stade Brestois : 7 points (1 victoire, 4 nuls, 2 défaites)

15 - RC Strasbourg : 7 points (2 victoires, 1 nul, 4 défaites)

16 - Montpellier : 6 points (2 victoires, 5 défaites)

17 - ESTAC Troyes : 4 points (1 victoire, 1 nul, 5 défaites)

18 - AC Ajaccio : 3 points (1 victoire, 6 défaites)

19 - Angers SCO : 2 points (2 nuls, 5 défaites)

20 - AJ Auxerre : 2 points (2 nuls, 5 défaites)