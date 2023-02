OL : un état d’esprit collectif retrouvé

Quand certains comportements étaient critiqués depuis le début de la saison, les derniers matchs ont montré une certaine volonté collective de réussir ensemble. Un changement d’état d’esprit qui doit perdurer dans le temps.

Transformé. En l’espace de trois semaines, le visage de l’OL est passé du tout au tout. De celui d’un assemblage d’individualités incapable de faire front ensemble à celui d’une équipe unie et prête à se serrer les coudes pour ne pas mordre la poussière. Contre Lille et Lens, ça n’a tenu qu’à un fil, mais force est de constater que les deux tests attendus ont été réussis, que ce soit au niveau comptable que dans l’état d’esprit. Il n’y a qu’à voir Corentin Tolisso et Dejan Lovren fêter le but du 2-1 de Rayan Cherki dimanche soir pour se rendre compte que quelque chose a changé.

Les deux leaders du groupe restés en position défensive se sont poussés avec virulence avant de se tomber dans les bras comme s’ils ne s’étaient pas vu depuis une décennie. À Lyon, le groupe vit bien mieux qu’il y a encore quelques semaines et ça se voit. "Ils ont fait un peu de ménage dans le vestiaire pendant le mercato, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Ce n’est jamais sympa à entendre et à dire, mais c’était la volonté du club d’assainir le vestiaire, les fameuses brebis galeuses, les joueurs qui jouent un peu moins. (…) Il y a de nouveau de l’apaisement, on sent que c’est serein, que ça travaille."

Prise de conscience collective

Bien évidemment, cet état d’esprit joyeux et souriant tient du fait des bons résultats de ces dernières semaines. Mais est-ce l’un qui a amené l’autre ou inversement ? La vérité doit certainement se trouver à mi-chemin entre les deux. Contre Lens, et même Lille, tout n’a pas été parfait, loin de là. Il reste encore pas mal de choses à perfectionner dans le jeu pour se montrer plus serein au fil d’un match. Dimanche, l’OL a eu les occasions de ne pas "souffrir jusqu’au bout" comme avoué par Franck Passi si Moussa Dembélé et Amin Sarr avaient gagné leur duel face à Brice Samba. Mais même dans la difficulté d’un choc, cette formation lyonnaise a fait le choix de faire face en groupe et non plus chacun de son côté.

La prise de conscience collective était un axe sur lequel Laurent Blanc insistait beaucoup et il n’était pas le seul. Nicolas Tagliafico avait appelé ses coéquipiers à jouer les uns pour les autres après la déroute contre Strasbourg et les messages semblent enfin passés. "On a fait un match exceptionnel dans l’état d’esprit du début à la fin, c’était du haut niveau et j’aime beaucoup cette performance, a déclaré Dejan Lovren après la rencontre. J'espère qu'on pourra garder cela. L’état d’esprit, c’est une chose, mais il nous faut surtout cette constance dans les matchs. Les hauts et les bas, ça ne marche pas."

L'apport de Lovren est indiscutable

Ce souffle nouveau, le défenseur croate n’y est pas étranger. Quand son recrutement a pu apporter quelques interrogations suite à la jurisprudence Jérôme Boateng, Lovren a mis tout le monde d’accord en à peine un mois. Joueur d’expérience aux côtés de Sinaly Diomandé et Castello Lukeba, il n’est jamais le dernier à parler, que ce soit pour féliciter ou pour reprendre. De la communication, voilà aussi ce qu’il manquait dans ce groupe. Comme c’est le cas depuis plusieurs rencontres, les joueurs lyonnais se regroupent tous ensemble après un but marqué comme pour prévenir des futures erreurs à venir. Avec la trentaine ou presque, Lovren, Lacazette, Lopes et Tolisso ont ce rôle à jouer et le Croate semble avoir désinhibé tout le monde. "La cellule de recrutement avait mis l’accent dessus avec des joueurs à fort caractère, avec une grinta, un état d’esprit combattant et la haine de la défaite, a poursuivi Puydebois. Cet esprit compétiteur fait qu’on gagne d’abord des matchs puis des titres."

Avant de parler de pourquoi pas remporter la Coupe de France et ainsi mettre un terme à 11 ans de disette, les Lyonnais veulent déjà retrouver une identité collective. Il y aura encore des hauts et des bas dans cette saison, c’est à ne pas en douter. Seulement, en affichant une telle envie sur le terrain, les joueurs de Laurent Blanc devraient se voir offrir une certaine indulgence de la part des supporters. Ces derniers ont manifesté, si l’on peut dire, avant la rencontre de dimanche, mais ont ensuite clairement joué leur rôle de 12e homme pour permettre à leurs joueurs de donner ce supplément d’âme quand les jambes étaient lourdes.

Une embellie à confirmer sur les deux prochains matchs

La communion n’aurait pas été totale si l’OL ne s’était pas qualifié en Coupe et n’avait pas gagné en championnat, mais la fronde populaire aurait-elle été vraiment au rendez-vous comme on avait pu le voir ces derniers mois et même dernières semaines ? Notre consultant en doute. "La réaction aurait été beaucoup plus tolérante que ce qu’on a pu voir face à Clermont ou autre. Contre Lille, on a vu un match de qualité avec une équipe qui commence à se définir. Contre Lens, on a vu une équipe avec du cœur, qui joue et défend ensemble. Ce sont des valeurs qui plaisent aux supporters. On a de la chance parce que les résultats sont positifs, mais ils auraient été tolérants par rapport à l’état d’esprit."

Avec ces deux derniers matchs, l’OL a peut-être vu qu’il avait touché quelque chose de positif. Ce renouveau, qui reste sous le coup d’un grain de sable, ne demande qu’à être confirmé. Dès mercredi avec une séance ouverte au public qui permettra de reconnecter tout le monde. Mais surtout dès vendredi à Auxerre et Angers. Deux rencontres contre des équipes relégables où il est peut-être plus difficile de trouver la "motivation" mais où les Lyonnais doivent faire le plein de points.