Ligue 1 : l'OL retrouve le sourire à domicile

Tagliafico (OL) et Frankowski (Lens) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de Lens dimanche (2-1), l'OL s'est imposé pour la première fois à domicile en Ligue 1 depuis le 30 octobre 2022.

Si en Coupe de France, l'Olympique lyonnais a su offrir du plaisir à son public lors des trois tours disputés, ce n'était plus le cas en championnat. Depuis leur succès 1 à 0 contre Lille le 30 octobre 2022, l'OL n'avait plus gagné à domicile en Ligue 1.

Une anomalie réparée dimanche lors du succès 2 à 1 face à Lens. Cela faisait donc plus de trois mois qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n'avaient plus goûté à la victoire à la maison dans l'élite, ce qui avait engendré la gronde des supporteurs.

Deux nuls et deux défaites avant Lens

Sur les quatre matchs joués entre-temps, on note deux défaites (Clermont et Strasbourg) et deux nuls (Nice et Brest).

Corentin Tolisso et ses partenaires doivent maintenant jouer deux rencontres à l'extérieur (Auxerre et Angers) avant de retrouver leur stade la semaine du 27 février au 5 mars, avec deux duels contre Grenoble, en coupe, et Lorient, le dimanche à 17h05.