Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que ses déclarations de vendredi laissaient penser qu'il n'était pas en accord avec John Textor. Jean-Michel Aulas a indiqué que tout cela n'était que la "science-fiction".

Au moment d'évoquer le dossier Joao Gomes et plus généralement l'absence de recrutement d'une sentinelle, Jean-Michel Aulas a confié que l'approche de l'OL pour le joueur de Flamengo avait refroidi les autres éléments pistés par le club. Sauf que de l'autre côté, l'Olympique lyonnais et John Textor se sont heurtés à la volonté du Brésilien de rejoindre Wolverhampton.

Finalement, les Rhodaniens n'ont pas réussi à attirer un élément supplémentaire au milieu de terrain, ce qui était pourtant une des priorités de Laurent Blanc. Dans son discours vendredi, Aulas semblait assez agacé de cet échec, ce qui laissait penser que sa relation avec Textor n'était pas au beau fixe.

"Nous travaillons avec John Textor en confiance au quotidien"

Le président de l'Olympique lyonnais a démenti cette impression. "A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction, a-t-il écrit sur Twitter. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la 'winning mentality'."

⁦@JohnTextor⁩ A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la « winning mentality » pic.twitter.com/SORp3Coley — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 3, 2023

Comme pour mieux faire passer son message, Aulas a ensuite remercié l'homme d'affaires américain pour le transfert de Jeffinho en provenance de Botafogo, dont est propriétaire Textor. "Merci à John d’avoir rendu l’arrivée de Jeffinho possible. Après Resende (club partenaire), il va porter une nouvelle fois le blason OL. Nous faisons la promesse à tous les fans de Botafogo que nous prendrons soin de leur champion car nous sommes une grande famille autour d’Eagle", a conclu le Lyonnais.