Rodez - OL : les Fenottes avec Sombath et Cascarino

Delphine Cascarino fait son retour comme titulaire ce samedi lors du match contre Rodez en D1 (13h45).

En l'absence d'Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg et Melvine Malard, l'attaque lyonnaise se retrouve dépeuplée. Face à Rodez, Sonia Bompastor a convoqué trois attaquantes. Parmi les éléments offensifs, le duo Vicki Becho - Delphine Cascarino (qui est titulaire pour la première fois depuis le 21 décembre 2022) a eu la préférence de l'entraîneure.

Un quatuor inchangé au milieu

A noter également le retour dans le 11 d'Alice Sombath, suppléée par Janice Cayman la semaine passée contre Montpellier en Coupe de France (2-0). Pour le reste, la composition d'équipe reste inchangée, avec une charnière centrale Vanessa Gilles - Wendie Renard et Perle Morroni à gauche. On retrouve l'habituel losange au milieu, avec Sara Däbritz, Lindsey Horan, Damaris Egurrola et Dzsenifer Marozsán.

Sur le banc, Ellie Carpenter et Amel Majri postulent pour entrer en jeu.

La composition de l’OL contre Rodez : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Morroni - Däbritz, Damaris, Horan - Marozsan - Cascarino, Becho