Absent de la Ligue des champions depuis la saison 2019-2020, l’OL ne devrait pas la jouer la saison prochaine. Malgré tout, le club lyonnais reste comme l’un des plus capés en phase à élimination directe.

En ce jour de la Saint-Valentin, c’est également le retour de la Ligue des champions avec notamment le choc entre le Bayern Munich et le PSG, ce mardi soir. Cette compétition, les joueurs de l’OL la regardent bien évidemment à la télévision cette saison et devrait en faire de même l’année prochaine à moins d’une fin de saison en boulet de canon. L’objectif prioritaire à l’heure actuelle est bien d’aller chercher une place en Coupe d’Europe mais avec 12 points de retard sur la 3e place, la Ligue Europa Conférence à six points et la Ligue Europa avec une victoire en Coupe de France semblent les plus accessibles.

L'OL n'est plus la référence française

En attendant de connaitre ce que réserve l’avenir européen à l’OL la saison prochaine, cette campagne 2022-2023 est la troisième de suite sans Ligue des champions. Une anomalie après plus d’une décennie à être au rendez-vous des phases finales de la C1. Une longévité qui lui permet encore d’être dans les registres de la compétition malgré trois saisons d’absence. A l’heure où vont se jouer les huitièmes de finale aller, l’OL reste parmi les clubs les plus capés en phase à élimination directe. Avec 34 apparitions, le club lyonnais est dans le Top 15, bien loin derrière le Real Madrid et ses 112 matchs. L’OL n’est d’ailleurs plus la référence française puisque le PSG en est désormais à 39 matchs à élimination directe en Ligue des champions, en attendant le match de ce mardi soir.