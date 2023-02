Avec la blessure de Lacazette, Rayan Cherki va devoir prendre encore un peu plus le jeu à son compte contre Auxerre. Depuis la reprise hivernale, le meneur est le joueur le plus impliqué avant un tir en Europe.

Enfin la maturité pour Rayan Cherki ? Il n’a encore que 19 ans et nombreux sont ceux à l’avoir oublié tant le jeune Lyonnais fait parler de lui depuis sa plus tendre enfance. Néanmoins, l’éclosion attendue semble enfin au rendez-vous. Dimanche contre Lens, Cherki s’est une nouvelle fois montré décisif avec une passe décisive pour Alexandre Lacazette et le but de la victoire. Cet aspect décisif, Laurent Blanc l’appelle de ses propres vœux depuis quelques semaines et semble avoir été entendu.

Avec la blessure du capitaine lyonnais à Auxerre, Cherki va devoir prendre encore un peu plus ses responsabilités. Entre le match aller à Lens où il avait été un peu jeté à l’abattoir et le retour de dimanche, c’est clairement la nuit et le jour. "Cette année, le changement d’entraîneur lui a fait du bien. Il jouait un peu moins avec Bosz, Blanc lui fait un peu plus confiance. Il a compris où était son intérêt et comment il fallait faire pour arriver à enchaîner et à être bon", a noté Jean-Marc Chanelet lundi dans Tant qu’il y aura des Gones.

Un positionnement axial qui lui convient

Ce renouveau vient aussi de son repositionnement dans l’axe du jeu avec un rôle de meneur, voire deuxième attaquant derrière Lacazette. Et ça change tout dans l’influence de Cherki. D’après Opta, le numéro 18 lyonnais, comme un certain Nabil Fekir, est tout simplement le joueur impliqué dans le plus de tirs dans les 5 grands championnats européens depuis la reprise des compétitions fin décembre (55 – 23 tirs, 32 dernières passes).

Quand 31% de ses ballons touchés en première partie de saison provenait du côté droit de l’attaque, depuis la reprise fin décembre, sa zone d’influence est clairement centrale et plus proche du but. Il n’y a donc pas de coïncidence à le voir performer comme il l’a lui-même confirmé après Lens, jouant "à un poste qui m’aide et qui aide l’équipe".