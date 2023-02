Sans Lacazette, l’OL perd 41% de ses buts en Ligue 1

Touché à l’ischio dimanche contre Lens, Alexandre Lacazette va manquer le déplacement à Auxerre. L’attaquant avait inscrit jusqu’ici 14 des 34 buts de l’OL depuis le début de la saison en Ligue 1.

La soirée n’a pas pu être totalement parfaite, la faute à Alexandre Lacazette. À quelques minutes de la mi-temps contre Lens, l’attaquant de l’OL s’est allongé sur la pelouse du Parc OL et a rapidement demandé le changement. Touché sur un appui, le Lyonnais a regardé du banc le but de la victoire inscrit par Rayan Cherki. Vendredi, c’est de son canapé que Lacazette observera la prestation de ses coéquipiers sur la pelouse d’Auxerre. En effet, lundi, l’OL a annoncé le forfait de son capitaine pour la 24e journée de Ligue 1 et cette absence devrait se prolonger jusqu’au déplacement à Angers, une semaine plus tard.

A Sarr ou Dembélé de répondre présent

Un coup dur pour Laurent Blanc et le club lyonnais puisque Lacazette n’avait manqué aucun match depuis le début de la saison. Il avait d’ailleurs commencé les 23 rencontres comme titulaire, n’étant remplacé qu’à quatre reprises en fin de match avant la blessure contre Lens. Sans son buteur maison, l’OL va devoir trouver d’autres munitions, car avant de laisser sa place, Alexandre Lacazette avait trouvé le moyen d’inscrire son 14e but de la saison. Depuis 23 journées, le numéro 10 représente 41% des buts lyonnais en Ligue 1. En échec dimanche, Moussa Dembélé et Amin Sarr vont devoir régler la mire pour que l’absence de Lacazette ne se fasse pas autant ressentir que ce qui peut être craint.