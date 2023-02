Ligue 1 : Jérôme Brisard au sifflet d’Auxerre - OL

Ayant arbitré l’OL à une reprise depuis le début de la saison, Jérôme Brisard sera de nouveau au sifflet d’un match du club lyonnais. Il donnera le coup d’envoi d’Auxerre - OL vendredi soir (21h).

Auteur d’une série de deux victoires de suite en championnat et invaincu depuis 6 rencontres toutes compétitions confondues, l’OL retrouve des couleurs. Seulement, avec les déplacements à Auxerre et Angers sur les deux prochaines journées, l’attente des supporters est forcément de revenir avec six points sur six pour confirmer cette embellie. Cela pourrait également permettre de reprendre quelques points sur le haut du classement et la course à l’Europe, actuellement à six longueurs. Avec deux réceptions en une semaine, les Lyonnais vont donc enchaîner deux voyages loin des terres décinoises contre deux formations dans les bas fonds du championnat.

Ce périple débute vendredi soir à l’Abbé Deschamps (21h). Pour cette confrontation contre les coéquipiers de Gaëtan Perrin (ex-OL), l’arbitre de la rencontre sera Jérôme Brisard. Ce sera une première pour les Auxerrois mais pas pour les Lyonnais. En effet, l’arbitre central avait été au sifflet de la première de Laurent Blanc sur le banc de l’OL à Décines pour la victoire contre Lille (1-0). Il sera assisté par Alexis Auger et Aurélien Berthomieu. Mikaël Lesage sera le 4e arbitre tandis que Nicolas Rainville et Stéphane Bré s’occuperont de la VAR.