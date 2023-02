Mercato : l’OL a la 6e balance positive d’Europe depuis 2018

Référence en matière de formation, l’OL s’est également imposé comme l’un des clubs qui gèrent le mieux son argent. Depuis 2018, le club lyonnais a fait un bénéfice de 229M€ sur le marché des transferts.

Bien former pour vendre au prix fort. L’OL ne s’est pas vraiment fixé cette ligne de conduite dans sa stratégie sportive et économique, mais force est de constater que l’Académie a rendu de fiers services quand les finances étaient dans le rouge avec la création du Parc OL. En s’appuyant sur les jeunes, certains ont pu tirer leur épingle du jeu et rejoindre les plus grands d’Europe. On parle forcément de la génération Lacazette ou encore de Karim Benzema. Mais dans l’étude réalisée par l’Observatoire du Football, ces transferts qui ont rapporté gros n’ont pas été pris en compte. Ça n’empêche pourtant pas l’OL d’être parmi les meilleurs élèves européens concernant les balances de transferts.

Textor veut d'appuyer sur la formation lyonnaise

En prenant compte de toutes les opérations réalisées depuis la saison 2018-2019, le club lyonnais est le 6e club en Europe à avoir la meilleure balance positive quant aux transferts. En cinq saisons, l’OL réussi à avoir une balance positive de 229M€ sur le marché des transferts. Seuls le Sporting, Salzbourg, l’Ajax, Lille et Benfica font mieux dans l’exercice sur les cinq dernières années. Parmi ces clubs, certains avaient d’ailleurs été pris en exemple par John Textor au niveau de la formation et du potentiel de revente. De quoi laisser espérer voir l’OL grimper dans ce classement dans les années à venir ?