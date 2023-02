Revenu à l’OL l’été dernier, Corentin Tolisso a retrouvé son club formateur et Alexandre Lacazette. Le milieu de terrain se souvient de ses belles années avec ces amis du centre de formation.

Il concède trouver un air de déjà-vu depuis son retour à l’OL l’été dernier. Revenu dans son club formateur après cinq ans au Bayern Munich, Corentin Tolisso a retrouvé le fameux ADN OL qu’il avait laissé pour toucher au plus haut niveau européen. Il en a été l’un des garants et l’est de nouveau depuis juillet dernier. Avec son pote Lacazette, il a ramené ces valeurs lyonnaises et surtout vu la nouvelle génération suivre leurs pas avec les Gusto, Lukeba, Cherki et autre Caqueret. Des jeunes joueurs complices sur le terrain et dans la vie, ce qui lui rappelle son premier passage dans le groupe professionnel avec des coéquipiers qu’il connaissait depuis l’Académie.

"Avec Jo (Ferri), on était vraiment très proche, on jouait au même poste. J'étais à gauche et lui à droite. On a vraiment passé de belles années ensemble. Les meilleurs souvenirs, ça reste les moments dans le vestiaire où l'on a beaucoup rigolé, a avoué Corentin Tolisso sur OLPlay. C'était vraiment des amis. Je me souviens que Bruno Genesio nous avait dit qu'il fallait profiter de jouer avec nos amis car c'est la plus belle chose qui peut se passer dans le football. J'ai passé des moments exceptionnels avec lui (Jordan Ferri), avec Sam (Umtiti), avec Alex (Lacazette). On était vraiment une belle bande de potes."

Ensemble, ils ont permis à l’OL de maintenir un certain niveau d’exigence quand le club était en difficulté financière avec la construction du Grand Stade. Ils ont aussi créé quelques jalousies avec ce fameux "gang des Lyonnais" qui a porté l’OL jusqu’en demi-finale de Ligue Europa en 2017. En revenant cet été, Corentin Tolisso veut passer le flambeau et surtout réussir à décrocher un fameux trophée avec son club formateur.