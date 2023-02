Sarr, El Arouch et Patouillet dans le groupe rajeuni de l'OL à Angers

Pour le déplacement à Angers, Laurent Blanc doit faire avec cinq absents. L’entraîneur lyonnais compose donc avec un groupe rajeuni et notamment les présences de Mamadou Sarr ou encore Mathieu Patouillet.

Depuis quelques semaines, il continue de pointer la jeunesse de son groupe mais il semble s’être fait une raison. Quatre mois après son arrivée, Laurent Blanc a bien été obligé de changer son fusil d’épaule et de faire confiance à de plus en plus de jeunes. Par choix pour certains, par circonstances pour d’autres. Toujours est-il que le groupe retenu pour le déplacement à Angers samedi (17h) a encore gagné en jeunesse. Face aux absences d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Jérôme Boateng et Houssem Aouar, en plus de celle de Malo Gusto, Blanc n’a pas d’autres choix que de puiser dans le réservoir lyonnais.

Malgré un gros match contre Jura Sud, samedi à Décines (18h), Gueïda Fofana a été obligé de laisser quelques unes de ses ouailles à la disposition du groupe professionnel. Présents depuis le début de la semaine à l’entraînement, Mohamed El Arouch et Mamadou Sarr ont été retenus par Laurent Blanc, au contraire d’Achraf Laaziri qui évoluera avec la réserve.

Le milieu, qui était déjà présent à Auxerre, et le défenseur ne sont pas les seuls vainqueurs de la dernière Coupe Gambardella à faire le voyage jusqu’à Angers. Présent à la séance de vendredi, Mathieu Patouillet est lui aussi dans le groupe pour la première fois depuis la suspension d’Anthony Lopes au début de la saison. Il remplace Kayne Bonnevie.

Le groupe de l'OL contre Angers : Lopes, Riou, Patouillet - Diomandé, M.Sarr, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba - El Arouch, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes - Jeffinho, Barcola, Cherki, Dembélé, Lega, A. Sarr