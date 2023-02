Christiane Endler lors de la finale de Ligue des champions Barcelone – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vainqueur de la Ligue des champions et du championnat la saison dernière, Christiane Endler ne regrette pas son choix de rejoindre l’OL. La gardienne chilienne a toute confiance en son équipe cette année malgré les blessures et la concurrence.

En signant à l’OL à l’été 2021, elle n’avait pas caché son ambition. Après quatre saisons au PSG, Christiane Endler avait rejoint les Fenottes pour remplir son armoire à trophées avec notamment la Ligue des champions. La gardienne n’a eu besoin que de quelques mois pour atteindre cet objectif. Malgré les blessures tout au long de la saison dernière et une saison blanche celle d’avant, l’OL a retrouvé son fauteuil au niveau national et européen. Tenant du titre, le club lyonnais est moins souverain dans cette campagne 2022-2023, n’étant pas passé loin de l’élimination en poule.

N’étant pas qualifiée pour la Coupe de Monde 2023 et souhaitant que les "filles aient la même formation que les garçons pour le développement du football féminin", Endler estime que les phases finales sont désormais une toute autre compétition. "Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de favoris contre nous, c’est une équipe qui a tant gagné, a déclaré la Chilienne dans le Guardian. La saison dernière, nous avons toujours su que nous ferions un grand match, que nous nous battrions et que nous gagnerions probablement. Le groupe était vraiment concentré sur ce que nous devions faire."

Cette année encore, l’OL n’a pas été épargné par les blessures. À l’heure où s’avance Chelsea en quarts de finale, les Fenottes pourraient retrouver Ada Hegerberg tandis qu’Ellie Carpenter, Amel Majri et Dzsenifer Marozsan se sont remise de leur rupture des ligaments. Autant de renforts qui ne seront pas de trop pour garder une couronne de plus en plus convoitée sur le Vieux Continent.