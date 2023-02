Ligue 1 : Lille - OL programmé le vendredi 10 mars à 21h

Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour le compte de la 27e journée, l’OL va se déplacer à Lille. Ce choc lancera les festivités de ce week-end de Ligue 1 avec une programmation le vendredi 10 mars à 21h.

Un match pour l’Europe ? Il reste encore deux journées d’ici là mais le duel entre Lille et l’OL pour la 27e journée sera plus qu’important dans la course à l’Europe surtout pour les Lyonnais. Avec déjà six points de retard sur les Dogues à l’heure actuelle, le déplacement dans le Nord doit permettre de recoller ou tout simplement de dire adieux une bonne fois pour toute.

Cette rencontre sera forcément attendue d’un côté comme de l’autre et lancera les festivités de cette nouvelle journée de Ligue 1. Après avoir croisé le fer en Coupe de France en 2023, Lille et l’OL vont se retrouver cette fois en championnat le vendredi 10 mars. La rencontre sera diffusée à 21h sur Prime Video.