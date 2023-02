OL : Laurent Blanc annonce la couleur pour l'Europe

Comme à son habitude, Laurent Blanc n’a pas fait dans la langue de bois. Interrogé sur un avenir européen la saison prochaine, l’entraîneur de l’OL a annoncé que ce serait compliqué.

Après une semaine loin de son groupe, Laurent Blanc est de retour aux affaires courantes depuis lundi. Passablement frustré par la prestation de son groupe à Auxerre, l’entraîneur de l’OL espère que ses jeunes joueurs auront appris de leurs erreurs en Bourgogne pour ne pas les reproduire à Angers, samedi. Après l’embellie de ces dernières semaines, le revers à Auxerre a forcément ramené quelques nuages dans le ciel lyonnais. Face au 19e de Ligue 1, l’OL a trouvé le moyen de perdre des points bêtes dans la course à l’Europe.

Avec désormais 8 points de retard sur la 5e place, le club lyonnais a peut-être mieux de miser sur la Coupe de France pour aller en Europe. En tout cas, Laurent Blanc n’a pas souhaité faire l’autruche au moment de parler de la Coupe d’Europe la saison prochaine. "Ça me semble très compliqué, oui. Après, ça dépend de quelle coupe européenne, on parle, a ajouté le technicien lyonnais. Vous vous apercevez que c’est dur de gagner des matchs parce que les autres adversaires ne gagnent pas de matchs non plus. Même avec le parcours qu’on fait, on n’est pas largué. Alors, on n’est pas largué sur la coupe européenne de la 5e place. Pour les quatre premières, c’est autre chose."

"Être performant et régulier sur le long terme"

Samedi, Angers a tout d’un piège comme celui d’Auxerre et les Lyonnais avaient foncé tête baissée dedans. De retour sur le banc, le Cévenol espère avoir les leviers nécessaires pour éviter une nouvelle désillusion. Ce serait très certainement la fin de tous les espoirs européens par le championnat, même de Ligue Europa Conférence qui parait être l’unique raison d’espérer encore dans cette saison lyonnaise.

Lucide, Laurent Blanc est aussi réaliste sur les dynamiques dans le championnat de France. "Tout le monde est à la recherche de points. On parle de Lille qui a une belle équipe, qui fait un très bon championnat, mais ils n’ont pas forcément beaucoup plus de points que nous. On peut prendre des points, mais ce qui est terrible dans le constat, c’est qu’on est capable de prendre ces points contre Lens qui est une très bonne équipe, mais sur le long terme, il faut être capable d’être performant match après match quelque soit l’adversaire, à la maison ou à l’extérieur."

La régularité, le fameux manque lyonnais ces dernières années…