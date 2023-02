OL : cinq forfaits actés pour le déplacement à Angers

Corentin Tolisso et Houssem Aouar (crédit : David Hernandez)

Pour le déplacement à Angers, samedi, Laurent Blanc va devoir faire sans quatre joueurs. En plus de Malo Gusto, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Houssem Aouar et Jérôme Boateng se sont ajoutés à la liste des blessés.

Laurent Blanc s’est trop réjoui depuis le début de l’année que son effectif était épargné par les blessures que l’entraîneur de l’OL a été rattrapé par la patrouille. Lui aussi touché par une pneumopathie la semaine dernière, le Cévenol est de nouveau sur pied mais ce n’est pas le cas de tout le monde dans son effectif. Bien qu’il a repris la course de manière individualisée en début de semaine, Alexandre Lacazette n’est pas apte à faire le voyage jusqu’à Angers samedi (17h). Un doute subsiste encore sur sa participation en Coupe de France contre Grenoble mais c’est forcément un coup dur pour Blanc à la vue de l’animation offensive à Auxerre.

Séance en salle pour certains, sur le terrain pour d’autres. 16 joueurs autour de Laurent Blanc dont les jeunes M.Sarr, El Arouch, Laaziri, Lega #OL pic.twitter.com/rlYMDWQtAK — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 23, 2023

Corentin Tolisso ne sera lui aussi pas du déplacement comme annoncé mercredi. Le milieu a rechuté et souffre d’une lésion au mollet qui est toujours un endroit difficile à guérir. Il n’est pas le seul dans cette situation puisque Laurent Blanc a également acté le forfait de Jérôme Boateng. Le défenseur allemand, qui n’a joué que 22 minutes depuis la reprise fin décembre, a été touché au même endroit et sera absent à Angers.

Quand l’infirmerie était vide ces dernières semaines, elle s’est bien remplie depuis quelques jours et ces trois forfaits viennent s’ajouter à ceux de Malo Gusto et Houssem Aouar, qui était grippé la semaine dernière et toujours pas en état. La jeunesse devrait donc faire son retour avec notamment Mohamed El Arouch ou Mamadou Sarr, tous deux présents à l’entraînement de jeudi.