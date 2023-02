OL - Grenoble : un léger espoir pour Tolisso

L'OL aura encore plusieurs blessés pour affronter Grenoble mardi. Laurent Blanc a indiqué qu'il existait une petite chance que Tolisso retrouve le groupe.

"Ce n'est pas une hécatombe, mais...", voilà comment Laurent Blanc a qualifié l'état de son effectif ce lundi face à la presse. Pour défier Grenoble en quarts de finale de Coupe de France mardi (21h10), l'OL devra faire sans Lacazette, Aouar, Boateng, Mendes et Gusto. Seul possible retour, celui de Tolisso, ce qui ferait du bien au milieu de terrain lyonnais.

"On est très peu fourni dans l'entrejeu, mais ça fait partie des aléas d'une préparation d'un match. On va essayer de parer à cette situation, a tenté de rassurer le coach rhodanien. Peut-être que Corentin sera dans le groupe, on attend le dernier entraînement."