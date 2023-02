OL : Thiago Mendes probablement forfait contre Grenoble

Photo by JEFF PACHOUD / AFP

Sorti blessé face à Angers ce week-end, Thiago Mendes devrait manquer la réception de Grenoble mardi en Coupe de France.

Ce n'est pas une grande surprise après les déclarations de Laurent Blanc à son sujet. Samedi à Angers (1-3), Thiago Mendes a dû céder sa place à Mohamed El Arouch, touché aux adducteurs. Le Brésilien manquera, sauf surprise, l'affiche de Coupe de France face à Grenoble mardi indique L'Equipe. Il devrait aussi être absent contre Lorient dimanche.

Un vrai problème de quantité au milieu

L'OL sera d'ailleurs très affaibli dans l'entrejeu puisque Corentin Tolisso et Houssem Aouar sont eux aussi sur le flanc. Il ne reste donc plus que Maxence Caqueret, Johann Lepenant et El Arouch au milieu de terrain.

Le quotidien national précise que l'Olympique lyonnais espère récupérer Alexandre Lacazette pour défier les Lorientais dimanche prochain. Pour rappel, Malo Gusto et Jérôme Boateng sont également à l'infirmerie.