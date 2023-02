OL - Grenoble : "La coupe pourrait donner du relief à notre saison", estime Caqueret

Avant d'affronter Grenoble mardi, Maxence Caqueret a évoqué l'importance de la Coupe de France pour l'Olympique lyonnais dans cet exercice 2022-2023 difficile.

L'OL jouera très gros mardi soir sur sa pelouse face à Grenoble (21h10). 9e de Ligue 1, à une distance encore importante des places européennes (huit longueurs), il doit absolument poursuivre son parcours en Coupe de France pour garder encore un espoir de disputer un tournoi européen lors de l'exercice 2023-2024. Maxence Caqueret et le groupe rhodanien en sont visiblement conscients.

"C'est un match très important, mais j'ai envie de vous dire comme tous en ce moment car on est en manque de points en championnat. C'est vrai que la Coupe de France pourrait donner du relief à notre saison avec un enjeu qui est le Stade de France, a admis le milieu de terrain. Il reste de bons adversaires encore. Le chemin le plus court pour l'Europe cette année, c'est cette compétition. Ça passe par ce duel compliqué contre les Grenoblois."

"On n'a pas réalisé nos meilleures performances dernièrement"

Vainqueur sans gloire d'Angers samedi (1-3), l'Olympique lyonnais a relevé la tête après la défaite auxerroise, mais on sent que l'équilibre reste fragile. "Je ne pense que l'atmosphère soit différente. On a cœur de bien faire les choses et de se qualifier. Nous sommes concentrés, on sait qu'on n'a pas réalisé nos meilleures performances dernièrement mais le principal sera la qualification", a clamé l'international Espoirs français.

Même si la rivalité n'est pas aussi forte entre les deux équipes qu'avec l'ASSE, cela reste un affrontement entre voisins, avec donc une saveur particulière. "C'est un club de la région. On n'affronte plus Saint-Etienne en Ligue 1 alors ça nous laisse une chance de jouer un derby. Je pense qu'il y aura beaucoup de Grenoblois au stade, ils vont supporter leur équipe. C'est bien pour eux et pour nous car ça ajoute un supplément à la partie", a ajouté Caqueret, ce qui ne sera pas pour nous déplaire.