Coupe de France : Stéphanie Frappart au sifflet d’OL - Grenoble

Mardi 28 février (21h10), l’OL accueille Grenoble pour les quarts de finale de la Coupe de France. Stéphanie Frappart a été désignée pour arbitrer cette rencontre.

L’OL n’est plus qu’à trois marches de pouvoir soulever un premier trophée depuis 2012. Le chemin vers l'Europe est encore long en Coupe de France, mais il l’est bien moins que celui en championnat où le club lyonnais accuse 8 points de retard sur la cinquième place qualifiable pour la Ligue Europa Conférence. En attendant de voir si loin et espérer voir le Stade de France le 29 avril prochain, les joueurs de Laurent Blanc ont déjà un premier obstacle à passer. Il se nomme Grenoble. Le club de Ligue 2 s’avance mardi 28 février (21h10) comme le nouvel adversaire lyonnais dans cette compétition après Metz, Chambéry et Lille.

Deux matchs et deux défaites avec Frappart au sifflet

Pour ce derby rhonalpin, le sifflet a été confié à Stéphanie Frappart. L’arbitre centrale a déjà dirigé une rencontre de l’OL à deux reprises cette saison en Ligue 1. Et on ne peut pas vraiment dire qu’elle porte chance aux Lyonnais. Ces derniers s’étaient inclinés à Rennes (3-2) pour la première de Laurent Blanc sur le banc avant de tomber dès le 1er janvier 2023 à domicile face à Clermont (0-1). Pour ce quart, la native de Le Plessis-Bouchard sera assistée par Steven Berchebru et Steven Torregrossa. À noter que comme dit un peu plus tôt dans la matinée, Mme Frappart pourra compter sur la VAR pour ce tour.