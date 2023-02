OL : trois Fenottes encore en sélection

Pendant que Sonia Bompastor prépare le retour de la D1 féminine, trois Lyonnaises joueront encore ce mercredi. Janice Cayman, Lindsey Horan et Vanessa Gilles vont en terminer avec leur trêve de février.

Comme préparation, Sonia Bompastor a connu mieux. Délestée de ses internationales depuis plus d’une semaine, l’entraîneure de l’OL doit encore prendre son mal en patience pour pouvoir compter sur toutes ses joueuses. A quatre jours du retour de la D1 féminine, le groupe lyonnais est encore loin d’être complet et ne devrait pas l’être tout de suite. Ayant joué à Auckland son barrage perdu, Christiane Endler n’est pas encore rentrée tandis que trois Fenottes sont encore sur le pont ce mercredi. Pour le dernier match de l’Arnold Clark Cup, Janice Cayman et la Belgique affrontent les championnes d’Europe en titre, l’Angleterre qui joue en plus à domicile.

De l’autre côté de l’Atlantique se termine également le tournoi de la SheBelieves Cup. Avec deux succès en deux matchs, les Etats-Unis de Lindsey Horan sont en bonne position pour décrocher un nouveau titre. Il ne faudra pour ça pas flancher dans le choc contre le Brésil (1h du matin). Quelques heures auparavant (22h), Vanessa Gilles, buteuse contre la Seleçao, et le Canada feront face au Japon et pourraient mettre la pression sur les Américaines. Avant que tout ce joli monde ne reprenne la direction de la France et de Lyon. Avec de la fatigue accumulée…