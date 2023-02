OL : les derniers résultats internationaux des Fenottes

Sara Däbritz (OL) lors d’Allemagne – Suède en février 2022 (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

Dans le Tournoi de France, le Danemark a pris la seconde place après sa victoire (3-2) contre l’Uruguay. Signe Bruun n’a joué qu’un quart d’heure. Daniëlle van de Donk et Damaris ont également gagné.

Il s’est fait une grosse frayeur mais le Danemark est sorti vainqueur (3-2) de son duel contre l’Uruguay. Pour son dernier match du Tournoi de France, la sélection scandinave n’est pas passée loin de la correctionnelle. Ayant ouvert le score par Bredgaard, les Danoises ont ensuite été menées 2-1 jusqu’à deux minutes de la fin. Mais des buts de Sevecke (89e) et de Thomsen dans la foulée (90e) ont permis au Danemark de prendre la deuxième place du classement du tournoi amical. Remplaçante pour la deuxième fois en trois matchs, Signe Bruun n’a joué qu’un quart d’heure.

Dans les autres matchs des internationales lyonnaises, les Pays-Bas ont pris leur revanche avec la manière contre l’Autriche. Battues à domicile la semaine dernière, les Bataves ont rectifié le tir avec une large victoire (4-0). De nouveau capitaine, Danieëlle van de Donk est sortie à trois minutes de la fin tandis que Damaris a joué une heure et a reçu un carton jaune. Un avertissement, Sara Däbritz en a également pris un durant le nul (0-0) entre l’Allemagne et la Suède. Pour son unique match de préparation, la milieu de l’OL a joué 82 minutes. Il ne reste désormais plus que trois Fenottes encore sur le pont avant la reprise de l’OL.