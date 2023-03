Revenu au score à un quart d’heure de la fin, Grenoble a poussé pour égaliser. Sans succès. Après la rencontre, Vincent Hognon a pesté contre l’inefficacité offensive de son équipe.

On dit souvent qu’il y a des défaites encourageantes, mais à Grenoble, c’était plutôt une défaite rageante (2-1) mardi soir au Parc OL. Qualifié pour les quarts de finale depuis 2009, le club isérois avait à cœur de faire un résultat à Décines devant près de 1500 supporters ayant fait le voyage. Finalement, l’élimination laisse un goût plus qu’amer aux Grenoblois et surtout à Vincent Hognon. Après la rencontre, l’entraîneur du GF38 ne se remettait toujours pas des occasions manquées par ses joueurs, conscient qu’il y avait sûrement mieux à ramener de ce déplacement entre Rhône et Saône.

"Il y a forcément un petit peu de regrets. On ne peut pas se satisfaire d'une élimination aussi courageuse qu'elle soit. Nous pouvions nous qualifier. C'est pour cela que je suis en colère et non pas sur la performance des joueurs. La finalité, c'est de gagner et quand on peut le faire, il faut le faire. J'étais ici pour aller en demi-finale. Lyon a eu des occasions. C'est normal, l'OL en a toujours ici avec une qualité offensive remarquable."

Grenoble a eu la première occasion du match

La physionomie du match aurait effectivement pu être tout autre sans un grand Anthony Lopes. Le gardien de l’OL a fait un premier arrêt rapidement dans le match avant de repousser l’échéance de la réduction du score grenobloise. S’étant battu avec ses armes, Grenoble ressort frustré de ce quart de finale, perdu avant tout par la qualité lyonnaise, mais surtout par l’inefficacité de ses attaquants.

"Pour gagner, il faut marquer et on ne marque pas assez, et j'ai l'impression que je me répète semaine après semaine, a poursuivi le coach grenoblois. Il aurait fallu être beaucoup plus efficace. Nous avons eu une occasion d'entrée. Nous avons eu beaucoup de situations intéressantes, ce qui veut dire que nous avons produit des choses positives, mais quand on ne les valide pas, cela ne suffit pas." Comme l’a regretté l’ancien défenseur, à la fin, c’est bien l’OL qui a gagné.