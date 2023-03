Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

De retour à l’OL l’été dernier, Alexandre Lacazette n’est plus le même attaquant qu’à son départ. Toujours attiré par le but, le capitaine lyonnais a appris à être plus collectif à Arsenal.

Son absence fait défaut et ce n'est pas l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" qui dira le contraire. Sorti sur blessure contre Lens il y a trois semaines, Alexandre Lacazette est toujours aussi incertain pour le déplacement à Lille vendredi (21h). Pourtant, l’OL aurait bien besoin de son attaquant face à la défense lilloise. Sans son capitaine, le club lyonnais a du mal offensivement, à l’image de la copie rendue dimanche face à Lorient. Amin Sarr est encore trop vert quand Moussa Dembélé est en crise de confiance.

Dans l’attente de son retour, Alexandre Lacazette est revenu sur ses premiers mois du 2e chapitre de son histoire avec l’OL. "Je suis content d’être revenu, car je peux voir ma famille, aider le club dans des challenges et je suis dans la course pour le meilleur buteur donc je me sens bien, a confirmé l'attaquant à beIN Sports UK. L’OL m’a fait revenir pour marquer des buts, pas seulement pour être un "playmaker". J’essaye de donner le meilleur, mais marquer 14 buts en 21 matchs, ce n’est pas si mal, je pense."

"On doit être meilleurs et dans le Top 5 de Ligue 1"

Dans les traces de Kylian Mbappé, Jonathan David ou encore Wissam Ben Yedder, Lacazette a pris un peu de retard avec sa blessure, mais individuellement, ce retour entre Rhône et Saône est une réussite. Quand Corentin Tolisso a du mal à retrouver son niveau, le numéro 10 lyonnais n’a pas eu besoin d’une période de (ré)acclimatation. Plus calme, malgré certains signes d’énervement, et plus expérimenté, Lacazette joue aujourd’hui un rôle de grand frère avec la jeunesse lyonnaise et poursuit un rôle qu’il a déjà connu à Arsenal. Chez les Gunners, il a "appris à devenir un joueur qui rend les autres meilleurs."

Il n’est plus l’attaquant de 2017, mais le gamin de Mermoz a l’ambition de ramener son club formateur à la place qu’il mérite et vise avant la fin de son contrat en 2025. "On doit être bien meilleurs et être dans le Top 5, Top 4. Il y a de la qualité dans cet effectif, mais il y a des choses qui n’ont pas tourné rond au début de la saison et maintenant, nous devons faire des séries pour remonter." Son retour ne sera pas de trop pour y parvenir avec cet espoir de ramener un premier trophée à Lyon depuis 2012.