Ellie Carpenter lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Ellie Carpenter a fait son retour à la compétition le 4 février dernier sur la pelouse de Rodez (0-5). Elle était blessée depuis mai 2022.

Lors du dernier match avant la trêve internationale, Ellie Carpenter a pu rechausser les crampons et rejouer au football en compétition officielle. L'Australienne est entrée à la 63e minute au cours du succès 5 à 0 des Fenottes à Rodez le 4 février dernier.

Dans un entretien accordé au Progrès, la défenseure s'est confiée sur les longs mois passés loin des pelouses depuis sa rupture des ligaments croisés au genou en mai 2022. "C’était ma première grave blessure en carrière. Avant ça, mon maximum, avait été deux semaines d’absence. Mais ça m’a fait du bien. Ça m’a appris beaucoup de choses, comme la patience, moi qui ai besoin que tout aille très vite d’habitude, a-t-elle expliqué. Là, c’était 4-5 heures de travail par jour, à répéter toujours les mêmes exercices, ce fut très dur pour moi. Mais j’ai été bien entourée durant toute ma réathlétisation par Rémi (Pullara), le préparateur physique, qui m’a accompagnée au quotidien, dans les bons comme les mauvais jours."

"Je me projette longtemps dans cette équipe"

Arrivée en juillet 2020 dans le Rhône, Carpenter a prolongé jusqu'en 2026 l'été dernier. La joueuse internationale est donc engagée sur la durée avec les Fenottes. "Je me sens très bien ici et je me projette longtemps dans cette équipe, a-t-elle affirmé. Je ne vois pas de meilleur environnement pour moi. La qualité des entraînements, les infrastructures, la bienveillance du staff jusqu’au président font que c’est vraiment le meilleur club du monde pour les filles."