Victoria Beyer arbitrera OL - Bordeaux

L'Olympique lyonnais accueillera Bordeaux dimanche prochain pour le compte de la 15e journée de D1. Le match sera dirigé par Victoria Beyer.

La D1 sera de retour ce week-end. Après une période de trêve internationale, le championnat reprendra ses droits pour la 15e journée. Leader, l'OL recevra Bordeaux le dimanche 26 février à 14h45. Victoria Beyer commandera cette affiche.

Face au 7e, les joueuses de Sonia Bompastor, qui ont travaillé en effectif réduit durant ces derniers jours, devront valider leur bonne forme du moment, notamment défensivement. Elles restent sur sept affiches sans encaisser de but toutes compétitions confondues, ce qui a débouché sur six victoires et un nul. Pour garder le rythme et en redonner aux Fenottes revenant de blessure, l'Olympique lyonnais a disputé et remporté une partie amical face à Saint-Etienne jeudi dernier (1-4).