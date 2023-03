Ligue 1 : OL - Rennes fixé au dimanche 9 avril à 13h

Alexandre Lacazette face à Christophe Wooh lors de Rennes – OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Quelques jours après sa demi-finale de Coupe de France, l’OL sera de nouveau sur le pont. Les Lyonnais accueilleront le Stade Rennais le dimanche 9 avril à 13h.

Mercredi, Laurent Blanc n’a pas manqué de critiquer la programmation qui a été faite pour la demi-finale de Coupe de France. Alors que l’OL affronte le PSG le dimanche 2 avril (21h) et que Nantes jouera le même jour contre Reims, la FFF a décidé de fixer le duel entre les Nantais et les Lyonnais le mercredi 5 avril alors qu’il y avait une possibilité de jouer le lendemain à la place d’Annecy - Toulouse. Mécontent de ce temps de repos réduit, l’entraîneur lyonnais sait aussi qu’un autre gros match attend ses joueurs dans cette même semaine.

Pour la 30e journée de Ligue 1, l’OL va en effet recevoir le Stade Rennais au Parc OL. Comme on pouvait s’y attendre, ce choc a été fixé au dimanche 9 avril. Seulement, l’horaire choisi ne devrait pas forcément plaire à Blanc. Quand Nantes et Toulouse, les deux autres demi-finalistes pensionnaires de Ligue 1, auront droit au match de 17h05 pour les Canaris et au multiplex de 15h pour les Violets, les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront la bande à Bruno Genesio à 13h. Ce match sera diffusé sur Prime Video.