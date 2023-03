Un mois après avoir été éliminé en Coupe de France, Lille retrouve l’OL, en Ligue 1 cette fois-ci. Malgré la 10e place des Lyonnais, Paulo Fonseca a appris à se méfier de la qualité des Gones.

Comme on se retrouve. Pour la troisième fois de la saison, l’OL et Lille vont s’affronter. Seulement, pour la première fois, les retrouvailles se passeront au Stade Pierre Mauroy. De quoi vaincre le signe indien des Lillois face à la formation lyonnaise ? Si les coéqupiers de Jonathan David ont accroché le nul au terme des 90 minutes du match, ils ont finalement été éliminés de la Coupe de France aux tirs au but il y a un mois. Cette élimination au Parc OL, Paulo Fonseca ne l’a pas oubliée, tout comme l’entame de match raté des siens. "J’ai parlé avec les joueurs. Il est très important de commencer fort le match parce que c’est compliqué derrière de courir après le score surtout contre une équipe comme Lyon."

Malgré le break de retard il y a un mois, le LOSC avait trouvé les ressources mentales pour recoller au score (2-2). Vendredi, les Dogues seront largement décimés en défense avec la grosse blessure de Tiago Djalo et l’incertitude qui plane au-dessus de José Fonte. Malgré les six points d’avance au classement, Fonseca ne veut pas faire preuve d’un excès de confiance, lui qui n’a pas encore connu la victoire face à l’OL. "Ça reste une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs, très forts et un bon entraîneur. Je ne regarde pas le classement, je regarde la qualité de l’équipe et des joueurs. Ça va être un match intense et difficile, mais comme tous les matchs, nous voulons bien jouer, dominer."

Dans sa volonté de préparer au mieux la Coupe de France et remonter au classement, l’OL serait bien avisé de mettre les mêmes ingrédients que lors de deux premières confrontations contre Lille pour prouver que le technicien portugais n’avait pas forcément tort.