D1 féminine : l’OL a "assumé son rôle de leader" à Fleury (1-2)

Dans un déplacement délicat à Fleury, l’OL a fait le travail grâce à Sara Däbritz et Lindsey Horan (2-1). Avec ce succès, les Fenottes mettent la pression sur le PSG et ont pris une ascendant psychologique pour la demi-finale de Coupe de France.

Il n’y avait pas que les hommes de Laurent Blanc qui avaient un match de championnat vendredi soir. Dans la volonté de promouvoir le football féminin français, programmer un Fleury - OL en même temps que le match de Ligue 1 entre le club lyonnais et Lille ne semble pas la meilleure des solutions mais il y a au moins eu une formation lyonnaise vainqueure vendredi soir. Sur la pelouse de Fleury, les joueuses de Sonia Bompastor ont décroché un 14e succès cette saison (1-2) grâce au duo du milieu Sara Däbritz - Lindsey Horan. Avec désormais 4 points d’avance sur le PSG, l’OL a mis une pression sur le club parisien qui ne joue que dimanche.

"On assume notre rôle de leader. On l’assume, on joue le titre. Fleury joue les places européennes donc on savait que ça allait être une équipe difficile à jouer, a déclaré Eugénie Le Sommer au micro de Canal Plus. Elles étaient sur une longue série sans défaite (12) et encore plus à domicile donc on est contente d’avoir gagné. On a fait ce qu’il fallait pour se mettre à l’abri avec ce deuxième but, c’est juste dommage de concéder le but à la fin et de ne pas avoir de clean-sheet."

Christiane Endler a bien repoussé le penalty (inexistant) de Léa Le Garrec mais la capitaine francilienne avait bien suivi pour sauver l’honneur juste avant le coup de sifflet final. Vainqueur sans vraiment forcer, l’OL a-t-il pris un avantage psychologique sur Fleury avant la demi-finale de Coupe de France ? Eugénie Le Sommer assure que "chaque match est différent, on verra comment on jouera mais c’est bien pour la confiance, on reste leader et c’est toujours mieux de gagner." Avec la demie vendredi prochain (17h30) puis la Ligue des champions contre Chelsea, tout résultat positif est bon à prendre.