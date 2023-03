Après avoir mené 2-0 puis 3-1, Lille a trouvé le moyen de concéder le nul (3-3) contre l’OL. Si le spectacle a été au rendez-vous, Paulo Fonseca a regretté les deux points perdus.

Pour ceux qui avaient loupé la première mi-temps, ils n’avaient finalement pas loupé grand-chose dans ce Lille - OL de la 27e journée de Ligue 1. Pour le spectacle, il a fallu attendre la deuxième mi-temps et un but rapide de Jonathan David pour libérer les deux formations. Avec six buts en 45 minutes, les supporters lillois et lyonnais présents au Stade Pierre Mauroy en ont eu pour leur argent. Si le résultat final (3-3) ne convient pas forcément aux deux équipes dans la course à l'Europe, il y a au moins eu multiples scenarii dans cette rencontre. "Pour les supporters, c'était un grand match. Nous voulons, supporters, joueurs, entraîneurs, ce genre de match. Mais je ressors avec une grande frustration, car nous devions gagner le match, a regretté Paulo Fonseca après la rencontre. L'assistance vidéo a eu une grande importance... et j'accepte la décision de l'arbitre."

En menant 2-0 puis 3-1 à dix minutes de la fin, l’entraîneur lillois ne s’imaginait certainement pas finir la soirée avec un seul point dans la besace. C’est bien ce qui s’est passé quand bien même le LOSC aurait pu bénéficier d’un troisième penalty dans le match au moment du temps additionnel. Fonseca regrette malgré tout "l’inexpérience de son équipe" de ne pas avoir mieux géré les dernières minutes du match, en continuant à jouer plutôt que de verrouiller. Néanmoins, l’entraîneur lillois s’est montré beau joueur et n’a pas manqué de saluer "une bonne capacité de réaction" de l’OL.