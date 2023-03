Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a débriefé la performance du week-end de l’OL. L’équipe de TKYDG est revenu sur le nul à Lille (3-3) ainsi que la performance d’Alexandre Lacazette.

Vous en avez désormais l’habitude, comme chaque lundi, le rendez-vous est pris à 18h pour parler de l’OL. Ce lundi n’a pas dérogé à la règle avec un nouveau numéro de votre émission "Tant qu’il y aura des Gones". Il a bien évidemment tourné autour de la performance lyonnaise dans le nord de la France avec le nul arraché à Lille vendredi soir (3-3).

En compagnie d’Anthony Esparza, membre de la génération 1985 à l’OL et aujourd’hui joueur de futsal à l’AS Saint-Priest, l’équipe de TKYDG est revenue sur l’état d’esprit affiché par les joueurs lyonnais. Le bon avec cette force de caractère pour revenir à 3-3 mais aussi le moins bon dans le jeu comme cette obstination de Laurent Blanc à aligner Sinaly Diomandé latéral droit. Ce poste en défense a donné lieu à un débat sur le plateau.

Toujours 10e du championnat à sept points de la dernière place qualificative pour l’Europe, l’OL n’est pas encore hors course avant de recevoir Nantes, vendredi, et de se déplacer au PSG après la trêve internationale et juste avant la demi-finale de la Coupe de France contre les Canaris. Pour arriver à ses fins, Laurent Blanc peut compter sur le retour d’Alexandre Lacazette après un mois d’absence et l’éclosion de Bradley Barcola. Il a forcément été discuté de la complémentarité entre les deux attaquants et de la jeunesse de l'ancien de l'AS Buers.