Comme l’OL l’a fait avec ses joueurs prêtés, Nice avait mis une clause dans les départs d’Andy Delort et Evann Guessand. Les deux joueurs n’avaient pas pu jouer Nantes - Nice dimanche mais seront bien là contre l’OL.

C’est ce qui s’appelle un échange de bons procédés. En prêtant Andy Delort et Evann Guessand à Nantes, l’OGC Nice avait renforcé une formation française. Comme l’OL, les Aiglons avaient malgré tout inclus une clause dans leur prêt les empêchant de jouer et se montrer décisifs contre leur ancien club. Dans cette optique, Delort et Guessand n’ont pas pris part à la rencontre entre Nantes et Nice dimanche (2-2), se contentant des tribunes de la Beaujoire pour suivre le match.

Si Antoine Kombouaré avait regretté cette situation, l’entraîneur des Canaris pourra de nouveau compter sur les deux joueurs offensifs vendredi. Sauf blessure de dernière minute, Andy Delort et Evann Guessand feront leur retour dans le groupe nantais qui se déplacera à Décines pour le compte de la 28e journée.