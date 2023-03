Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Actuellement 10e du championnat, l’OL n’est pourtant pas largué dans la course à l’Europe. Avec 7 points de retard sur la 5e place, les Lyonnais peuvent encore y croire. Néanmoins, les prédictions statistiques ne laissent que 1,4% de chance à l’OL d’être européen après la 27e journée.

Encore onze matchs. Onze rencontres pour encore espérer décrocher l’Europe par le championnat. À écouter Laurent Blanc et ses joueurs, tous n’ont pas fait une croix sur cet objectif. Y croient-ils vraiment ? Comme dirait l’autre, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, mais entre deux matchs pour être européen avec la Coupe de France et onze journées et sept points de retard en championnat, le calcul est vite fait pour les supporters lyonnais.

Malgré le côté aléatoire de la Coupe, il sera dommageable de ne pas mettre toutes les forces de l’OL dans cette compétition après plus de dix ans sans le moindre trophée. Laurent Blanc n’est pas né de la dernière pluie et sait pertinemment que le championnat doit désormais être un terrain de jeu pour prendre confiance et mettre en place les fondements de la saison prochaine.

30% de chance de terminer à la 9e place

Distancés, mais par largués, les Lyonnais savent aussi que la Coupe de France peut leur offrir un ticket pour la Ligue Europa et non sa petite sœur la Ligue Europa Conférence comme cela pourrait être le cas avec la Ligue 1. Mais d’ailleurs, quelles sont les chances de pouvoir terminer à cette cinquième place ? Comme chaque année, Opta profite de la dernière ligne droite de la saison pour faire des prédictions sur le classement final journée après journée.

Après la 27e, l’OL n’a tout simplement que 1,4% d’être européen dont seulement 0,2 pour la Ligue Europa. À l’heure actuelle, le club lyonnais est celui qui a le plus de chance de finir 9e au soir de la 38e journée. Une position qui reflèterait très clairement la saison des Lyonnais depuis début août.