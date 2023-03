OL - Académie : les résultats du week-end

A la déception de voir la Coupe Gambardella s’envoler, l’OL a répondu présent chez les féminines avec deux succès. Retrouvez les résultats du week-end à l’Académie.

L’OL a clairement manqué de Pau dimanche en Coupe Gambardella. Tenant du titre, le club lyonnais a été sorti en quart de finale pour une formation de Régional 1 et ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Rien ne sert de revenir dessus, le mal est fait. Pourtant, le week-end avait plutôt bien commencé pour les équipes masculines de l’Académie. La réserve n’avait fait qu’une bouchée (6-1) d’Aix-les-Bains dans la rencontre amicale programmée samedi à Décines. Les U16 avaient également goûté à la victoire dans un déplacement à Bourg-en-Bresse (2-1).

Seulement, le succès lyonnais était important pour conserver la tête du classement en Régional et ne pas voir Saint-Priest prendre les devants et repousser le FBBP01 à six points. Le contrat a été rempli même si la performance a été entachée de deux cartons rouges. À Annecy, la double confrontation contre le club haut-savoyard s’est terminée de deux manières différentes pour les U15 et les U14. Si les ainés ont fait le travail avec une victoire solide (1-3), les U14 ont mordu la poussière avec un large succès d’Annecy (4-1) dans cette 13e journée de R1.

Le mano a mano continue entre l'OL et le PSG en U19 féminines

Et les Fenottes dans l’histoire ? Ce fut un carton plein ce week-end et comme très souvent. Dans la phase Elite du championnat de France U19, les jeunes Lyonnaises n’ont fait qu’une bouchée du Havre (5-1) avec encore un triplé de Liana Joseph, décidément intenable. Malgré ce large succès, l’OL reste deuxième au classement à égalité de points avec le PSG qui a remporté le derby contre le Paris FC (5-1) et qui garde un petit but d’avance.

La dernière journée le 7 mai prochain à Meyzieu risque de valoir cher si les deux formations continuent leur sans-faute. La réserve des Fenottes n’a elle pas besoin de trembler. Leader depuis le début du championnat, l’OL poursuit son invincibilité et n’a laissé aucune chance aux voisines de Chassieu-Décines (8-0). Avec 16 victoires en 16 matchs, l’objectif est désormais de finir la saison avec 100% de victoires.