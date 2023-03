A 11 journées de la fin, l’OL fait le choix de ne pas faire de choix

Laurent Blanc et Franck Passi (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Malgré son nul à Lille, l’OL n’a pas perdu de points dans la course à la 5e place. A sept points de l’Europe, les Lyonnais sont proches et en même temps loin de l’objectif. Entre la Ligue 1 et la Coupe de France, l’environnement lyonnais n’a officiellement pas pris parti.

Laurent Blanc n’est jamais le dernier à le répéter. Malgré les soubresauts et l’incapacité chronique de l’OL à ne pas réussir à enchaîner vraiment sur la durée, l’espoir existe toujours entre Rhône et Saône. Quand le club lyonnais n’arrive pas à avancer comme ce fut le cas vendredi soir à Lille (3-3), il peut compter sur ses concurrents directs pour le maintenir en vie. "Vous dites qu’on ne prend pas de points, mais malgré les montagnes russes de notre saison, on est toujours dans la course, répète le coach lyonnais. Vous pouvez voir que les autres ont aussi du mal à prendre points. Lille, ça joue bien, c’est l’une des équipes plus plaisantes du championnat, mais ils ne sont que six points devant nous."

Au soir de la 27e journée de Ligue 1, l’OL reste 10e mais n’a pas perdu de points dans la course à l’Europe. Rennes n’a fait qu’un nul à Auxerre (0-0), Lille peut se mordre les doigts d’avoir gâché deux avances de deux buts contre les Lyonnais et Nice a été tenu en échec par Nantes (2-2). Finalement, seuls Reims et Lorient ont fait une bonne opération ce week-end en reprenant deux unités sur tout le monde. À sept points de la cinquième place, l’OL n’est toujours pas mort. Mais il n’est pas plus vivant qu’il ne l’était avant son déplacement dans le nord de la France vendredi.

L'OL ne veut pas encore mettre tous ses œufs dans le même sac

C’est tout le paradoxe dans lequel se trouvent les joueurs de Laurent Blanc depuis maintenant quelques semaines. Pas totalement détachés, mais pas non plus en position de force, ils naviguent à tâtons dans cette campagne 2022-2023 des plus bizarres. Avec seulement sept points de retard, Blanc ne veut pas faire une croix sur l’Europe par le championnat. Il sait qu’en ce qui concerne les quatre premières places, le sort en est jeté, mais pour la dernière place qualificative, tout reste à faire. Mieux, on pourrait presque dire que l’OL a son destin entre les mains et que se qualifier via la Ligue 1 ne tient qu’aux coéquipiers de Bradley Barcola.

En affrontant le PSG, Monaco, Marseille, Rennes, Reims et Nice d'ici à la fin de la saison, les Lyonnais ont clairement des points à prendre face aux concurrents directs et ainsi réduire l’écart qui le sépare d’un avenir européen. Seulement, ont-ils vraiment la tête à ça ? Après s'être offusqué une semaine auparavant des questions sur la Coupe de France avant Lorient, mercredi dernier, Laurent Blanc s'est montré un peu plus laxiste. Les prochaines semaines doivent servir à finir du mieux possible la saison, mais surtout à prendre le maximum de confiance avant la demi-finale de Coupe de France. Dans son discours, l’entraîneur lyonnais ne peut se permettre de dire haut et fort que l’OL mise tout sur le parcours en coupe, mais ça y ressemble fortement. "Il y a eu Lille, il y aura le PSG avant une demi-finale de Coupe de France puis Rennes. Face à ces échéances, il est clair qu’on ne prendra pas le moindre petit risque en cas de bobos ou de cartons jaunes. Heureusement, sur ce point, on est tranquille à moins d’un rouge."

Encore trois matchs à souffler le chaud et le froid ?

Les fesses entre deux chaises, l’OL ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même sac, mais sait très bien qu’il peut tout perdre. Pendant encore un mois ou plus, si le club va en finale de la Coupe de France, les Lyonnais vont avancer à l’aveugle et empêcher de pouvoir faire vraiment des choix sportifs. Certaines sources proches du club pointent du doigt l’utilisation de Moussa Dembélé et Houssem Aouar au détriment de jeunes comme Mohamed El Arouch à cause de cette saison pas totalement finie et de cette volonté de s’accrocher aux quelques lueurs d’espoir en championnat.

Dans sa volonté de construire un groupe avec un vrai état d’esprit, Laurent Blanc doit donc encore jongler entre ambitions à très court terme et vision plus lointaine. Un jeu d’équilibriste qu’il semble assumer parfaitement avec en ligne de mire le 5 avril et le déplacement à la Beaujoire. Une demi-finale qui devrait entériner définitivement le choix d'un objectif prioritaire ou celui d'une saison ratée de A à Z.