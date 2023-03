OL : un titre collectif ou meilleur buteur ? Lacazette a fait son choix

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et Jonathan David, Alexandre Lacazette devrait une nouvelle fois passer la barre des 20 buts. Néanmoins, l’attaquant signerait des deux mains pour être celui qui soulève la Coupe de France le 29 avril prochain.

En revenant à l’OL, Alexandre Lacazette avait plusieurs missions. Celle personnelle de revenir chez lui et se rapprocher de sa famille. Sportivement, il avait logiquement dans un coin de la tête le désir de revenir sur les talons de Bernard Lacombe et de s’installer comme le deuxième meilleur buteur du club lyonnais. Depuis vendredi soir, il partage cette seconde place avec l’ancien conseiller du président Aulas et espère que la réception de Nantes, vendredi prochain, lui fera atteindre cette barre des 150 buts. En plus de cet objectif individuel, Lacazette n’avait pas caché sa volonté de ramener l’OL au sommet. Très clairement pour cette saison, le défi est raté, mais le numéro 10 lyonnais pourrait bien finir avec un trophée sous le bras.

Déjà présent pour le sacre de 2012 contre Quevilly

S’il en est à 16 buts en Ligue 1 et n’est qu’à trois longueurs de Kylian Mbappé et Jonathan David, Alexandre Lacazette a un objectif bien plus collectif : avoir le brassard autour du bras le 29 avril prochain et soulever la Coupe de France pour le premier titre depuis 2012 de l’OL. "Meilleur buteur du championnat ? Ce sera très compliqué, très, très compliqué, a-t-il lâché avec un sourire après son doublé contre Lille. Sincèrement, depuis le début, je l’ai dit, j’ai envie de gagner avec le club. Kylian (Mbappé) peut avoir tous les trophées de buteur, de meilleur joueur de Ligue 1, si je peux avoir un trophée collectif à la fin de la saison, je ne le remplacerai pas par un titre de meilleur buteur." Les supporters lyonnais ne demandent qu’à voir le vœux de leur capitaine devenir une réalité.