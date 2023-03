Alexandre Lacazette et Tiago Djalo lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Auteur d’un doublé contre Lille, Alexandre Lacazette a soigné son retour avec l’OL. Le club nordiste est devenu du même coup le club contre lequel il a le plus marqué dans sa carrière.

Il a loupé près d’un mois de compétition et pourtant Alexandre Lacazette est parmi ce qu’il se fait de mieux cette saison en Ligue 1. Avec 16 buts, l’attaquant de l’OL n’est qu’à trois longueurs de Kylian Mbappé et Jonathan David, actuels meilleurs buteurs du championnat. Avec encore 12 journées à disputer, le numéro 10 lyonnais devrait très certainement passer la barre des 20 réalisations pour la quatrième fois de sa carrière avec son club formateur. En inscrivant un doublé à Lille (3-3), Lacazette a enlevé une belle épine du pied à son équipe et en même temps soigné son retour à la compétition.

Il a aussi fait des Dogues son animal de compagnie préféré depuis le début de sa carrière et surtout cette saison. Avec trois matchs dans cette campagne 2022-2023 contre le club nordiste, Alexandre Lacazette a fait faire des cauchemars à Paulo Fonseca. Avec quatre buts inscrits, il a permis à l’OL de rester invaincu contre Lille (une victoire et deux nuls) et a presque doublé son total de buts contre les Lillois en l’espace de six mois. Avec désormais 9 réalisations à son actif, Alexandre Lacazette a fait de Lille sa proie favorite depuis ses débuts en 2010, à égalité avec Montpellier comme décrit sur OL Passé et Présent. Le club héraultais rend visite aux Lyonnais début mai et pourrait bien reprendre son fauteuil de favori dans le cœur de Lacazette.